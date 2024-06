WTA Bad Homburg:Kerber scheitert, Niemeier schafft Überraschung

Angelique Kerber hat ihre erste Runde beim WTA-Tour-500-Turnier in Bad Homburg gegen Diana Shnaider mit 5:7 und 3:6 verloren. Eine Sensation gelang Jule Niemeier, die als Lucky Loserin die topgesetzte Maria Sakkari bezwingen konnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2024, 19:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Für Angelique Kerber ging es nach dem Erstrundenaus in Berlin in das zweite Rasenmatch der Saison. Und wieder konnte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin kein Erfolgserlebnis feiern. Denn gegen die Russin Diana Shnaider setzte es ein 5:7 und 3:6. Kerber fährt damit ohne Erfolgserlebnis auf rasen nach Wimbledon, wo sie 2018 ihren wohl bedeutendsten Karriere-Triumph gefeiert hatte.

Jule Niemeier schlägt topgesetzte Maria Sakkari

Zuvor waren am heutigen Montag zwei weitere deutsche Spielerinnen auf dem Center Court im Einsatz, die als Lucky Loserinnen unverhofft eine Chance im Hauptfeld bekamen. Jule Niemeier durfte sich nach der Absage von Elisabetta Cocciaretto mit Maria Sakkari messen und schaffte die Sensation. Nachdem beide Spielerinnen jeweils einen Satz mit 6:2 für sich entscheiden konnten, setzte sich die ehemalige Wimbledon-Viertelfinalistin in einem spannenden dritten Durchgang im Tiebreak mit 7:6 durch. Durch den Sieg nach 2:36 Stunden gegen die topgesetzte Akteurin des Turniers steht nun im Achtelfinale eine Begegnung mit Paula Badosa an.

Tamara Korpatsch kam ebenfalls nach einer Niederlage in der Qualifikation zu einer weiteren Chance. Gegen Beatriz Hadda Maia unterlag die Hamburgerin 1:6, 6:7(6), zeigte im zweiten Satz jedoch eine gute Leistung. Insgesamt wehrte Korpatsch sieben Matchbälle ab, konnte am Ende des Tiebreaks nach einem 2:6-Rückstand jedoch nicht mehr dem Druck Stand halten.

Hier das Einzel-Tableau in Bad Homburg.