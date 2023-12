WTA: Barbora Kreijcikovas seltener Lauf 2023

Barbora Krejcikova holte bereits im Februar ihren ersten Titel des nun bald endenden Jahres. Dabei gelang ihr in Dubai ein seltener Lauf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2023, 19:07 Uhr

© Getty Images Barbora Krejcikova feierte in Dubai ihren sechsten WTA-Titel.

Der Titel bei WTA Masters-Turnier war für Barbora Krejcikova der zweigrößte Einzeltitel nach dem Gewinn der French Open im Jahr 2021. Zu der Zeit auf Platz 30 stehend, war eben jene Woche im Wüstenstaat der Grundstein, um am Ende des Jahres auf Platz zehn der Weltrangliste zu stehen. Was der 28-Jährigen ab dem Vietelfinale auf dem Weg zum Titel gelang, können nur vier weitere Spielerinnen von sich behaupten.

Denn mit Siegen über Aryna Sabalenka, Jessica Pegula und Iga Swiatek siegte die Tschechin gegen die zum dem Zeitpunkt besten drei Spielerinnen in der Weltrangliste. Eine absolute Seltenheit bei einem Turnier. Jedoch gar nicht so lange her. Aryna sabalenka legte dasselbe Kunststück erst ein paar Wochen vorher bei der 2022er Ausgabe der WTA Finale hin.

In einer Gruppe mit den Williams-Schwestern und Steffi Graf

Die anderen drei Spielerinnen, die ebenfalls diese Notiz in ihren Lebenslauf schreiben dürfen, sind übrigens aus der obersten Schublade des Regals für Tennislegenden. Venus Williams (2008), Schwester Srene (2002) und Steffi Graf (1999) siegten ebenfalls bei einem Turnier gegen die Top3. Fast schon verwunderlich, da alle drei Akteurinnen die meiste Zeit ja selbst unter den besten drei in der Weltranglisten verbrachten.