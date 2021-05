WTA Belgrad: Paula Badosa holt ihren ersten Titel

Paula Badosa hat ihren ersten WTA-Titel gewonnen. Im Finale des 250er-Turnier in Belgrad führte sie mit 6:2, 2:0, als Gegnerin Ana Konjuh verletzungsbedingt aufgeben musste.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.05.2021, 20:25 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Paula Badosa

Konjuh konnte sich am Ende nur noch mühsam bewegen und entschied sich schließlich, das Match zu beenden. Beide Spielerinnen tauschten sich am Netz noch ausführlich aus.

Für die 23-jährige Badosa ist der Sieg in Belgrad der erste auf der WTA-Tour. Die Spanierin hatte sich in den letzten Monaten nach oben gespielt, zu Beginn des Jahres stand sie noch auf Platz 70, nun wird sie sich um Rang 34 in der Weltrangliste einreihen. In diesem Jahr hatte sie bereits in Lyon, Charleston und Madrid Halbfinals erreicht - in Charleston unter anderem nach einem Sieg über die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty.

Badosa und Konjuh hatten erst am Sonntagvormittag ihre Halbfinalpartien bestreiten können.

Badosa ist bereits die siebte Premieren-Turniersiegerin des Jahres - nach Clara Tauson, Sara Sorribes Tormo, Leylah Fernandez, Maria Camila Osorio Serrano, Veronika Kudermetova und Astra Sharma.

Auch Ana Konjuh wieder im Kommen

Aber auch Finalgegnerin Konjuh kann mit ihrer Woche in Belgrad hochzufrieden sein. Konjuh, schon mal auf Platz 20 im WTA-Ranking notiert, war ab Spätsommer 2017 lange verletzt, 2018 spielte nur vier Matches, 2019 nur fünf. Erst seit September 2020 ist die Kroatin wieder regelmäßig im Einsatz, bei ihrem ersten Turnier der ITF World Tennis Tour im September 2020 siegte sie direkt (ohne Weltranglistenplatzierung!).

In diesem Jahr hat sich die 23-Jährige unter anderem mit einem Achtelfinals in Miami und einem Viertelfinale in Istanbul wieder in Stellung gebracht, dank ihres Belgrad-Finals wird sie ab Montag wieder unter den Top 150 stehen.