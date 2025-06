WTA Berlin: Vondrousova und Rybakina starten erfolgreich

Auf ihrem Lieblingsbelag Rasen sind zwei ehemalige Wimbledon-Siegerinnen beim WTA-500-Turnier in Berlin mit einem Sieg ins Turnier gestartet. Während Marketa Vondrousova die Australian-Open-Siegerin Madison Keys bezwingen konnte, besiegte Elena Rybakina die Lucky Loserin Ashlyn Krueger.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.06.2025, 20:27 Uhr

© Getty Images Pünktlich zur Rasensaison meldet sich Marketa Vondrousova mit einem starken Match in Berlin zurück.

Nach langer Verletzungsmisere scheint Marketa Vondrousova rechtzeitig zur Rasensaison wieder an alte Leistungen anknüpfen zu können. Gegen die amtierende Australian-Open-Championesse Madison Keys aus den USA konnte die Tschechin, die 2023 auf dem heiligen Rasen in Wimbledon triumphieren konnte, das Match komplett offenhalten und packte in den entscheidenden Phasen konsequent zu. Nach 1:49 Stunden fixierte die 25-jährige Linshänderin den 7:5, 7:6 (6)-Erfolg und sieht sich im Achtelfinale Diana Shnaider gegenüber, die sich in zwei Sätzen gegen die Olympia-Finalistin Donna Vekic aus Kroatien behaupten konnte.

Ebenfalls ohne Satzverlust blieb Elena Rybakina, die 2022 an der Church-Road in London den Titel einfahren konnte. Nach einem Blitzstart, der sich in einer schnellen 4:0-Führung widerspiegelte, ließ die Kasachin etwas nach, konnte aber dennoch den Gewinn des ersten Durchgangs sicher nach Hause bringen. Im zweiten Akt lag die 26-Jährige bereits früh mit einem Break in Front, ließ aber ihre 21-jährige Gegnerin noch einmal zurückkommen und musste den Gang in den Tiebreak antreten. Dort behielt die Favoritin gegen die Lucky Loserin die Oberhand und besiegelte mit einem Ass den 6:3, 7:6 (3)-Triumph nach 93 Minuten. In der Runde der letzten 16 bekommt es die Weltranglisten-11. mit der Tschechin Katerina Siniakova zu tun, die sich in zwei Sätzen gegen Viktoriya Tomova aus Bulgarien durchsetzen konnte.

Osaka und Andreescu scheitern

Zwei weitere Grand-Slam-Championessen, die per Wildcard am Start waren, ereilte dagegen in der Auftaktrunde das Aus. Die ehemalige US-Open-Siegerin Bianca Andreescu aus Kanada musste sich einer stark spielenden Amanda Anisimova mit 4:6, 3:6 geschlagen geben, während die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan gegen Liudmila Samsonova trotz Satzgewinn noch mit 6:3, 6:7 (3), 4:6 den Kürzeren zog. Anisimova sieht sich im Achtelfinale der Andreeva-Bezwingerin Magdalena Frech aus Polen gegenüber, während Samsonova die an Nr. 3 gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula fordern wird.

