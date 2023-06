WTA Birmingham: Venus Williams unterliegt Jelena Ostapenko nach heroischem Kampf

Venus Williams ist im Achtelfinale des WTA-250-Turniers von Birmingham gegen Jelena Ostapenko ausgeschieden. Allerdings nicht, ohne eine großen Kampf abzuliefern.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.06.2023, 21:48 Uhr

© Getty Images Venus Williams unterlag Jelena Ostapenko in drei Sätzen

Nach ihrem hart erkämpften Auftaktsieg über Camila Giorgi stellte Venus Williams beim WTA-250-Turnier in Birmingham auch im Achtelfinale ihr großes Kämpferherz unter Beweis. Die 43-Jährige unterlag der an Position zwei gesetzten Jelena Ostapenko zwar mit 3:6, 7:5 und 3:6, setzte zwischenzeitlich aber zu einer bemerkenswerten Aufholjagd an.

Williams sah sich beim Stand von 3:6 und 3:5 bereits mit einem Matchball konfrontiert, wusste diesen jedoch abzuwehren und den zweiten Durchgang - trotz einer augenscheinlichen Knieverletzung - doch noch für sich zu entscheiden. Dass die fünffache Wimbledon-Siegerin ihre starke Leistung nicht mit einem Sieg krönen konnte, verkam angesichts dieses Zwischenspurts fast schon zur Nebensache.

Und doch wäre für Williams an diesem Donnerstagabend sogar noch mehr möglich gewesen. Schließlich führte sie im dritten Satz bereits mit 2:0 und fand sogar drei Spielbälle auf die 3:0-Führung vor. Nach rund zweieinhalb Stunden Spielzeit war es letztlich aber doch Ostapenko, die über den Sieg jubeln durfte. Die Lettin trifft nun auf Magdalena Frech.

Des Weiteren zog in Birmingham auch die topgesetzte Barbora Krejcikova ins Viertelfinale ein. Die Tschechin schlug ihre Landsfrau Tereza Martincová mit 6:4 und 6:4 und bekommt es am Freitag mit Linda Fruhvirtova zu tun.

Das Einzel-Tableau in Birmingham