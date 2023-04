WTA Bogota: Genie Bouchard feiert ersten Hauptfeldsieg seit Oktober

Eugenie Bouchard hat beim WTA-250er-Turnier in Bogota die zweite Runde erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.04.2023, 20:56 Uhr

© Getty Images Eugenie Bouchard

Die Wimbledonfinalistin aus 2014 schlug zum Auftakt die Schweizerin Ylena In-Albon mit 6:3 und 6:2 und trifft nun Kamilla Rakhimova.

Bouchard kämpft nach Formtiefs und Verletzungen weiterhin um den Anschluss an die Weltspitze. 2021 hatte sie sich einer Operation an der rechten Schulter unterziehen müssen und fiel lange aus, erst seit August 2022 spielt sie wieder auf der Tour. Zuletzt hatte sie im Oktober in Guadalajara ein Hauptfeldmatch gewonnen. Nach den Australian Open hatte Bouchard erneut pausiert.

Im WTA-Ranking ist die ehemalige Nummer 5 (Oktober 2014) aktuell nur auf Platz 327 notiert, wird dank ihres Sieges aber in der kommenden Woche wieder die Top 300 knacken.

WTA Bogota: Titelverteidigerin Tatjana Maria an zwei gesetzt

In Bogota ist Elise Mertens topgesetzt vor Titelverteidigerin Tatjana Maria. Die trifft zum Auftakt auf Katarina Scott.

Aus österreichischer Sicht dabei ist nach überstandener Qualifikation Sinja Kraus, sie trifft zum Auftakt auf Nadia Podoroska.

