WTA Bogota: Jule Niemeier verpasst Viertelfinale

Jule Niemeier aus Dortmund hat beim WTA-Turnier in Bogota den Viertelfinaleinzug verpasst. Die Weltranglisten-113. unterlag in ihrem Achtelfinale der an Position vier gesetzten Spanierin Cristina Bucsa mit 4:6, 1:6.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.04.2024, 09:22 Uhr

© Getty Images Jule Niemeier ist in Bogota gescheitert

Nach Linz und San Diego war es der dritte Achtelfinal-Einzug für Niemeier im Jahr 2024 auf der WTA-Tour, ihre Formkurve zeigt wieder nach oben. Im Viertelfinale stand sie zuletzt 2023 in Hamburg.

In Kolumbiens Hauptstadt sind in der an Nummer zwei gesetzten Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Laura Siegemund (Metzingen/Nr. 7) noch zwei weitere deutsche Spielerinnen im Turnier vertreten.