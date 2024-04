WTA Bogota: Maria folgt Niemeier in Runde zwei

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Bogota ihren dritten Titel in Folge im Blick. Die 36-Jährige setzte sich in ihrem Auftaktmatch gegen Anna Bondar aus Ungarn mit 6:3, 6:2 durch und zog ins Achtelfinale ein. In den vergangenen beiden Jahren hatte Maria das Turnier in Kolumbien sogar gewonnen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.04.2024, 10:18 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria ist in Bogota erfolgreich gestartet

Auch 2024 scheint es für sie nach Plan zu laufen, beide Sätze konnte die Weltranglisten-46. sicher für sich entscheiden. In der nächsten Runde wartet nun Julia Riera aus Argentinien.

Auch Jule Niemeier aus Dortmund ist souverän ins Achtelfinale eingezogen. Die Weltranglisten-113. setzte sich gegen die italienische Qualifikantin Nuria Brancaccio 6:2, 6:3 durch und trifft in der Runde der letzten 16 auf Cristina Bucsa (Spanien/Nr. 4).

Nach Linz und San Diego ist es der dritte Achtelfinal-Einzug für Niemeier im Jahr 2024 auf der WTA-Tour. Im Viertelfinale stand sie zuletzt 2023 in Hamburg.

Mit Laura Siegemund überstand auch die dritte deutsche Spielerin ihre Auftakthürde in Kolumbiens Hauptstadt. Die an Position sieben gesetzte Doppel-Spezialistin besiegte die russische Qualifikiantin Iryna Schymanowitsch nervenstark mit 7:6 (7:5), 7:5 und bekommt es nun mit Francesca Jones (Großbritannien) oder Yuliana Monroy (Kolumbien) zu tun.