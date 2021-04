WTA Bogota: Maria Osorio Serrano krönt Sensationswoche mit Titel

Maria Osorio Serrano hat ihre Wahnsinnswoche beim WTA-250-Event von Bogota mit dem Titelgewinn gekrönt. Die Kolumbierin besiegte im Endspiel Tamara Zidansek mit 5:7, 6:3 und 6:4.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.04.2021, 19:59 Uhr

Nur durch eine Wildcard hatte Maria Osorio Serrano vor etwas weniger als einer Woche einen Startplatz für das WTA-250-Event von Bogota erhalten. Nun, am Ende dieser Woche, darf die Dame aus Kolumbien den Titel gegen Himmel strecken, darf ihren größten Karriererfolg bejubeln.

Die Weltranglisten-180. spielte in Bogota das erst vierte Mal in ihrer noch jungen Laufbahn in einem Hauptfeld auf der WTA-Tour. Dass die Südamerikanerin aber durchaus großes Potential hat, das bewies Osorio Serrano bereits 2019, als sie sich bei den Juniorinnen zur US-Open-Siegerin krönte.

Harter Kampf gegen Zidansek

Im Endspiel von Bogota bekam es Maria Osorio Serrano indes mit der Slowenin Tamara Zidansek zu tun. Und es entwickelte sich ein regelrechter Kampf - mit dem besseren Ende für Osorio Serrano. Mit 5:7, 6:3 und 6:4 machte die Weltranglisten-180. schließlich den Titelgewinn perfekt.

Es ist erst die dritte Dame aus Kolumbien, die beim Heimevent von Bogota den Titel einheimsen konnte. Zuvor war das nur Mariana Duque-Marino und Fabiola Zuluaga gelungen.