WTA Brisbane: Favoritinnen setzen sich durch

Beim WTA 500-Turnier in Brisbane haben sich die Favoritinnen größtenteils durchgesetzt und sind ins Achtelfinale eingezogen. Am überzeugendsten agierte dabei Amanda Anisimova.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 07.01.2026, 11:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Amanda Anisimova steht in Brisbane im Achtelfinale.

Die zweifache Grand Slam-Finalistin des vergangenen Jahres ließ der Lokalmatadorin Kimberly Birrell wenig Chancen. Anisimova, die in Brisbane an Position zwei gesetzt ist, benötigte knapp eine Stunde für den 6:1, 6:3-Erfolg. Nächste Gegnerin Anisimovas ist im Achtelfinale die Ukrainerin Marta Kostyuk.

Wesentlich mehr Mühe hatte die Nummer vier des Turniers Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin musste gegen Anna Kalinskaya beim 6:2, 2:6 und 6:4 über die volle Distanz und trifft nun auf Dayana Yastremska.

Ebenfalls drei Sätze benötigte die an Position sechs gesetzte Mira Andreeva. Die 18-Jährige behielt gegen die Australierin Olivia Gadecki mit 4:6, 6:1 und 6:2 die Oberhand. Im Achtelfinale wartet die Tschechin Linda Noskova.

Nachdem gestern bereits unter anderem Aryna Sabalenka (Nummer eins) und Elena Rybakina (Nummer drei) das Achtelfinale erreicht hatten, sind die Top 7 des Turniers allesamt noch im Turnier vertreten. Nur die an Position acht gesetzte Clara Tauson musste vorzeitig (2:6, 3:6 gegen Aliaksandra Sasnovich) die Segel streichen.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane