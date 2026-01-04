WTA Brisbane: Neu-Österreicherin schlägt Neu-Australierin

Beim WTA-Tour-500-Turnier in Brisbane hat sich in Runde eins Anastasia Potapova gegen Daria Kasatkina durchgesetzt. Beide haben vor kurzem einen Nationenwechsel vollzogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.01.2026, 07:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Anastasia Potapova am Sonntag in Brisbane

Die Statements von Daria Kasatkina und Anastasia Potapova nach ihrem Nationenwechsel zu Australien (Kasatkina) bzw. Österreich (Potapova) haben sich geglichen wie eineiige Zwillinge, die Urheberschaft darf wohl Kasatkina anmelden. Was ihr im Aufeinandertreffen in Runde eins des WTA-Tour-500-Turniers in Brisbane aber nichts geholfen hat: Denn da setzte sich Potapova, die erst seit wenigen Tagen einen österreichischen Pass hat, mit 7:5, 4:6 und 6:4 durch.

Als „Belohnung“ darf Potapova nun gegen eine Ex-Landsfrau ran, nämlich die an Position zwölf gesetzte Diana Schneide, die entgegen einem immer stärker werdenden Trend noch für Russland startet.

Sabalenka Topfavoritin in Brisbane

Grundsätzlich ist das 500er in Brisbane ja wieder hervorragend besetzt. Das Tableau wird von Aryna Sabalenka vor Amanda Anisimova und Jessica Pegual angeführt, auch Mirra Andreeva oder Madison Keys wollen gleich einmal gut in die Saison 2026 einsteigen.

Zu den frühen Gewinnerinnen am Samstag zählte mit Ajla Tomljanovic übrigens dann doch eine Spielerin, die nicht im australischen Tennissystem aufgewachsen ist, schon seit längerer Zeit aber für Australien spielt. Tomljanovic setzte sich gegen die Französin Elsa Jacquemot sicher mit 6:1 und 6:3 durch und spielt in Runde zwei gegen Karolina Muchova.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane

