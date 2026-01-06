WTA Brisbane: Rybakina mit solidem, Muchova mit wackeligem Start

Nach Topfavoritin Aryna Sabalenka sind auch Elena Rybakina und Karolina Muchova in die zweite Runde des WTA-Tour-500-Turniers in Brisbane eingezogen. Die eine mit wenigen, die andere mit vielen Problemen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2026, 16:15 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina hat ihre gute Spätform von 2025 ins neue Jahr gerettet

Elena Rybakina könnte eine starke Saison 2026 vor sich haben, schließlich hat die Kasachen mit russischen Wurzeln Ende der abgelaufenen Spielzeit den Titel bei den WTA Finals in Riad geholt. Der Auftakt in Brisbane ist Rybakina schon mal geglückt. Mit einem, wie man so schön sagt, wohl glanzlosen Erfolg gegen Zhang Shui. Rybakina gewann mit 6:3 und 7:5 und bekommt es in Runde drei mit Marie Bouzkova zu tun, die gegen Paula Badosa in drei Sätzen gewinnen konnte. Als Nummer drei des Turniers in Brisbane war Rybakina wie alle anderen gesetzten Spielerinnen mit einem Freilos gestartet.

Angeführt wird das Tableau von Aryna Sabalenka, die gegen Cristina Bucsa nicht gerade in Geberlaune war, lediglich ein Spiel verlor. Als nächste Aufgabe für die Weltranglisten-Erste wartet Sorana Cirstea, die ihre zweite Runde gegen Jelena Ostapenko mit 6:2 und 7:6 (5) gewann.

Neu-Österreicherin Potapova chancenlos

Die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova hatte beim 1:6 und 3:6 gegen Diana Shnaider keinen Auftrag, Shnaider spielt nun gegen Madison Keys. Die (noch) regierende Australian-Open-Siegerin besiegte ihre Landsfrau McCartney Kessler mit 6:4 und 6:3.

Größte Mühe hatte Karolina Muchova, die Nummer elf von Brisbane, mit Lokalmatadorin Ajla Tomljanovic. Die Tschechin gewann aber schließlich mit 4:6, 6:1 und 7:6 (5) und bekommt es nun mit Ekaterina Alexandrova zu tun.

