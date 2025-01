WTA Brisbane: Sabalenka und Andreeva verabreden sich zum vorgezogenen Finale

Turnierfavoritin Aryna Sabalenka und Mirra Andreeva treffen im Halbfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Brisbane aufeinander.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.01.2025, 11:41 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka musste sich gegen Marie Bpuzkova doch ein bisschen strecken

Dafür, dass Aryna Sabalenka dem Ergebnis nach mit Marie Bouzkova keine Probleme hatte, nehmen sich 115 Spielminuten für das 6:3 und 6:4 der Weltranglisten-Ersten dann doch erstaunlich lange aus. Dass der Einzug von Sabalenka in die Vorschlussrunde aber nie in Frage stand, ist die andere Seite der Medaille.

Ob Mirra Andreeva nun zu einem echten Stolperstein werden kann? Die junge Russin gewann ihr Viertelfinale gegen Ons Jabeur mit 6:4 und 7:6 (2), machte danach auch noch den Einzug ins Doppelfinale an der Seite von Diana Shnaider klar.

Im Head-to-Head zwischen Sabalenka und Andreeva steht es 2:1 für die Belarussin. Das bislang letzte Treffen im Viertelfinale von Roland-Garros war aber an Andreeva gegangen.

Das zweite Halbfinale in Brisbane ist dagegen nicht ganz so prominent besetzt. Dort trifft Anhelina Kalinina nach einem 4:6, 6:1 und 7:5 gegen Kimberly Birrell auf Polina Kudermetova. Die Russin besiegte am heutigen Freitag Ashlyn Krueger mit 7:6 (5) und 6:3.

