WTA: Caroline Garcia 2023 erneut Königin der Asse

Die Siegerin der WTA-Finals 2022 Caroline Garcia hat diese Saison die meisten Asse geschlagen und sicherte sich somit erneut den Titel dieser Kategorie.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.12.2023, 15:52 Uhr

© Getty Images

Die 30-jährige Carolina Garcia kann sich mit 462 Assen in 64 Spielen den 1. Platz in der Kategorie der meisten Asse unter den Spielerinnen sichern. Die momentan auf Platz 20 gerankte Französin hatte eine durchwachsende Saison mit einigen ungenutzten Chancen, weshalb sie auf der WTA-Tour 2023 keinen Titel erlangen konnte. Allerdings schaffte sie auf allen drei Belägen insgesamt neunmal den Einzug ins Viertelfinale. Die besten Ergebnisse erzielte sie in Lyon, Monterrey und in Guadalajara, wo sie ins Halbfinale einzog. Ihr Karrierehoch hatte Garcia 2018 mit einer Platzierung als Nummer Vier der Weltrangliste.

Rybakina knapp hinter Garcia

Auf Platz zwei der meistgeschlagenen Asse ist die aktuelle Weltranglisten-Vierte Elena Rybakina. Die Wimbledon-Siegerin aus dem Jahr 2022 schlug in 60 Matches 455 Asse und damit sieben weniger als Caroline Garcia. Die Kasachin kann sich über eine erflogreiche Saison freuen und konnte sich bei den beiden WTA-1000 Turnieren in Indian Wells und in Rom den Titel sichern. Sie erreichte außerdem das Finale der Australien Open und Miami Open.

Sabalenka kann die Position der meisten Doppelfehler abgeben

Die Weltranglisten-Zweite Aryna Sabalenka erreicht mit 404 Assen in 69 Spielen den dritten Platz in der Kategorie der meistgeschlagenen Asse. Gleichzeitig brachte die 25-jährige Belarussin 285 Doppelfehler zustande und belegt in dieser Kategorie den vierten Platz der Saison. Im Vergleich zum letzten Jahr konnte sie sich allerdings deutlich verbessern, da sie 2022 fast doppelt so viele Doppelfehler servierte.

Die US-Open Finalistin Sabalenka kürte sich außerdem zur diesjährigen Australien Open-Siegerin und konnte sich aufgrund ihrer Turniersiege in Adelaide und in Madrid erstmals den ersten Platz der Damen-Rangliste sichern, musste ihre Position dann allerdings wieder an Inga Swiatek abgeben.

Iga Swiatek beendet die Saison 2023 als Nummer eins der Welt, konnte sich aber in der Kategorie der meisten Asse keinen Top-20 Platz sichern.