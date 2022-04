WTA: Caroline Garcia nach Fuß-Operation bereits auf Rehabilitation

Die französische Top-Spielerin Caroline Garcia befindet sich nach einem operativen Eingriff am linken Fuß wieder auf dem Weg der Besserung.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.04.2022, 17:48 Uhr

© facebook Caroline Garcia befindet sich nach einer Operation am Fuß auf Rehabilitation in Savoyen

Caroline Garcia wird an diesem Wochenende die französische Tennis-Nationalmannschaft beim Qualifikationsturnier des Billie-Jean-King-Cups gegen Italien nicht unterstützen können. Wie die ehemalige Nummer vier der WTA-Rangliste per facebook mitteilte, musste sie sich erst kürzlich einer Operation am linken Fuß unterziehen und befindet sich derzeit in Savoyen auf Rehabilitation.

French-Open-Teilnahme als mittelfristiges Ziel

Mit Sicherheit ein durchaus spürbarer Wermutstropfen für die 28-Jährige aus Nordfrankreich, war der Gewinn des traditionsreichen Mannschaftswettbewerbs 2019 (damals noch Fed Cup) doch der bislang letzte große Erfolg für die French-Open-Doppel-Championesse von 2016. Praktisch alle größeren Erfolge im Doppel erspielte sich Garcia an der Seite ihrer Landsfrau Kristina Mladenovic, wobei das Gespann seit den Australian Open 2017 bei Turnieren nicht mehr gemeinsam an den Start ging.

Trotz eines Einzel-Erfolgs beim WTA-Tour-Rasenturnier in Nottingham 2019 ging die Formkurve der aktuell Weltranglisten-69. in den letzten beiden Jahren mehr als spürbar bergab. Bleibt zu hoffen, dass der operative Eingriff eine Initalzündung für den Wiederaufstieg bedeutet. "Ausgeruht, um morgen wieder zum Training und zur Reha zu gehen", zeigt sich die Französin im sozialen Netzwerk jedenfalls topmotiviert. Sollten keine gröberen Zwischenfälle passieren, ist mit einer Teilnahme Garcias bei den French Open jedenfalls zu rechnen.