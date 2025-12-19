WTA: Caty McNally schnappt sich Krejcikova fürs Doppel

Die US-Amerikanerin Caty McNally hat in 2025 ein tolles Comeback hingelegt. Für 2026 hat sie sich zudem die Dienste einer echten Doppelexpertin gesichert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.12.2025, 15:45 Uhr

McNally, einstige Nachwuchshoffnung der USA, hat in 2025 ein großes Comeback hingelegt - aktuell steht sie auf Rang 63 der Welt. Nachdem sie vor rund einem Jahr noch außerhalb der Top 1000 notiert war.

Schon 2022 hatte sie die Top 100 der Welt geknackt, in 2023 aber waren die Verletzungen zu viel. Oberschenkel, und immer wieder der Ellenbogen… “Wimbledon 2023 war definitiv der Tiefpunkt meiner Karriere”, reflektierte sie im Gespräch mit der WTA. Am Ende musste eine OP her, und eine lange Turnierpause.

Ausgerechnet Wimbledon war dann wieder ein Wendepunkt: McNally gelang es in diesem Jahr als einziger Spielerin im gesamten Turnier, der späteren Siegerin Iga Swiatek einen Satz abzunehmen, mit perfektem Rasentennis. Auch, weil sie ihren gesamten Körper fitter gemacht habe. “Der Körper beim Tennis ist eine Kette, daher muss man ihn als Ganzes stärken.”

Ein Ritterschlag nun: der Anruf von Barbora Krejcikova. McNally, mittlerweile 24 Jahre alt, war stets eine der besten jüngeren Doppelspielerinnen - 2021 stand sie mit Coco Gauff im Finale der US Open. Nun also wird sie mit Krejcikova in 2026 starten.

“Eine Legende”, so McNally, und eines ihrer Vorbilder. Die wie McNally selbst auch zuerst im Doppel erfolgreich war, bevor es im Einzel klappte. Denn McNally hat auch hier noch große Pläne. “Ich will immer noch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen.”