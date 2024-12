WTA-Challenger Angers: Belinda Bencic verpasst ersten Turniersieg nach Comeback

Neo-Mama Belinda Bencic musste sich im Endspiel des WTA-125-Challenger-Turniers im französischen Angers der US-Amerikanerin Alycia Parks in drei Sätzen geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.12.2024, 17:46 Uhr

Nur wenige Wochen nach ihrer Babypause weiß Belinda Bencic auf dem Tennis-Court wieder zu überzeugen, auch wenn es im Endspiel des WTA-125-Challenger-Turniers in Angers (Frankreich) nicht ganz zum Turniersieg gerreicht hat: Die Schweizerin musste sich im Finale gegen die an drei gesetzte US-Amerikanerin Alycia Parks mit 6:7 (4), 6:3, 0:6 geschlagen geben.

In den Runden davor gab Bencic keinen Satz ab und besiegte unter anderem im Viertelfinale die an sechs gereihte Französin Oceane Dodin locker mit 6:3, 6:1. Parks hatte hingegen im Semifinale mit der Deutschen Mona Barthel hart zu kämpfen, setzte sich schlussendlich aber mit 6:2, 1:6, 6:3 durch.

Viele DACH-Spielerinnen in Limoges dabei

Bencic war erst Ende Oktober bei einem ITF-W75-Event in Hamburg wieder auf die Damentour zurückgekehrt, nachdem sie im April ihre Tochter Bella auf die Welt brachte. Die 27-Jährige ist auch in der kommenden Woche im Einsatz, in Limoges (Frankreich) findet ebenfalls ein WTA-125-Hartplatz-Challenger statt. In der ersten Runde wartet die Lokalmatadorin Selena Janicijevic, bereits im Achtelfinale könnte jedoch ein Duell mit der Turnier-Nummer-eins Ekaterina Alexandrova (Russland) drohen.

Mit Viktorija Golubic, Jil Teichmann und Celine Naef starten drei weitere Schweizer Spielerinnen im französischen Zentralmassiv, aus Deutschland kämpfen Tamara Korpatsch und Barthel um den letzten WTA-Titel des Jahres und für Österreich mischt dank einer Wildcard die erst 16-jährige Lilli Tagger mit.

