WTA Charleston: Collins fegt auch über Badosa hinweg

Danielle Collins reitet nach ihrem ersten Masters-Triumph in Miami weiter auf der Erfolgswelle und besiegte die Spanierin Paula Badosa zum Auftakt des WTA-500er-Turniers in Charleston glatt in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.04.2024, 22:42 Uhr

© Getty Images Danielle Collins spielt auch in Charleston weiterhin groß auf.

Mit ordentlich Selbstvertrauen ist Danielle Collins nach ihrem 1000er-Titel von Miami und dem damit größten Erfolg ihrer bald zu Ende gehenden Karriere nach Charleston gereist. Zum Auftakt sah sich die US-Amerikanerin Paula Badosa aus Spanien gegenüber, die beim Turnier in Florida immerhin das Comeback von Simona Halep in der ersten Runde in drei Sätzen vorerst stoppte.

Von Beginn an dominierte Collins auch auf dem grünen Sand, indem sie die Bälle wieder früh nahm und ihre Position bestmöglich an die Grundlinie verlagerte. Lediglich einen Schönheitsfehler erlaubte sich die 30-jährige im ersten Durchgang, als sie ihre Gegnerin einmalig bei eigenem Aufschlag anschreiben ließ.

Auch im zweiten Akt beherrschte die Weltranglisten-22. zu Beginn, was sich in einer schnellen 3:0-Führung mit Doppel-Break widerspiegelte. Im Anschluss verwaltete die ehemalige College-Spielerin ihren Vorsprung und fixierte mit einem Aufschlag-Winner den 6:1, 6:4-Erfolg nach 85 Minuten.

In der zweiten Runde trifft die ungesetzte Collins im nächsten Blockbuster auf die an Nr. 2 gesetzte Ons Jabeur aus Tunesien, die mit einem Freilos ins Turnier startet.

Stephens siegt glatt, Kenin unterliegt

Eine gemischte Bilanz legten zwei Grand-Slam-dekorierte Landsfrauen von Collins auf das Parkett. Während mit Sloane Stephens die US-Open-Siegerin von 2017 die Polin Magdalena Frech mit 6:0, 6:2 vom Platz fegte, unterlag die ehemalige Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin ihrer Landsfrau Taylor Townsend mit 3:6, 3:6. Die 31-jährige Stephens trifft in Runde 2 auf die an Nr. 14 gesetzte Kanadierin Leylah Fernandez, die 27-jährige Townsend tritt gegen die an Position 6 gelistete Ekaterina Alexandrova an.

Sakkari souverän

Ihre Auftakthürde nach einem Freilos schaffte auch die an Nr. 3 gesetzte Maria Sakkari. Gegen Viktoriya Tomova aus Bulgarien konnte die 28-jährige Griechin nach einem 1:3-Rückstand eine Schippe drauflegen und dominierte in beiden Durchgängen die Schlussphase zum verdienten 6:3, 6:3-Sieg nach 81 Minuten. Somit steht die Weltranglisten-7. als erste Spielerin im Achtelfinale.

