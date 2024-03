WTA Miami: Danielle Collins mit Gefühl der tausend Freunde

Danielle Collins ist die Überraschungssiegerin beim WTA Turnier in Miami. Das heimische Gefühl war dabei ein Antreiber zum Titelgewinn.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 31.03.2024, 08:49 Uhr

© Getty Images Danielle Collins hat in Miami ihren größten Erfolg feiern können.

Der dritte Titel auf der WTA Tour ist definitiv ihr größter bisheriger Erfolg. Der Endspielssieg gegen Elena Rybakina war der erste Matchsieg gegen eine Spielerin der besten Fünf der Rangliste seite Oktober 2022. Danielle Collins steigt mit 30 Jahren in den Kreis der Masters-Gewinnerinnen auf. Besondere Unterstützung zog die ehemalige Top10-Spielerin aus dem Publikum.

"Es fühlte sich so an, als würde ich vor tausend meiner Freunde spielen", sagte die in Florida geborene Collins über die Unterstützung der Fans rund um das Turnier in Miami. Das Heimatgefühl potenzierte sich und gab der Australian-Open-Finalistin von 2022 zusätzliches Selbstvertrauen.

Letzte Saison für Danielle Collins

Danielle Collins plant am Ende des Jahres die Tenniskarriere zu beenden. Die Titelkrönung in ihrer Heimat Florida könnte der große Abschiedstitel sein. Vielleicht sind die Tage von Miami aber auch der Auftakt zu einer titelreichen letzten Saison auf der WTA Tour.

