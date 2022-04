WTA Charleston: Noch sind die Favoritinnen auf Kurs

Beim WTA-Tour-500-Turnier in Charleston konnten sich am Mittwoch in der Regel die Favoritinnen durchsetzen. So stehen Aryna Sabalenka, Paula Badosa und Belinda Bencic im Achtelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.04.2022, 08:36 Uhr

© Getty Images Kann Aryna Sabalenka in Charleston so richtig durchstarten?

Die Saison 2022 verläuft für Aryny Sabalenka eher durchwachsen, von einem ganz großen Coup bei einem der Majors scheint die Belarussin derzeit weit entfernt. Da tut ein relativ problemloser Auftaktsieg wie beim WTA-Tour-500-Turnier in Charleston gut. Sabalenka besiegte Alison Riske mit 7:6 (3) und 6:4 und steht damit im Achtelfinale.

Dort trifft die Turnierfavoritin auf Amanda Anisimova. Die US-Amerikanerin, in diesem Jahr wieder auf dem Vormarsch, gewann gegen Yulia Putintseva mit 6:1 und 6:2.

Bencic nun gegen Keys

Ganz unten im 64-er-Tableau ist Paula Badosa notiert. Die Spanierin eröffnete nach einem Freilos mit einem 6:4 und 6:1 gegen die Ungarin Anna Bondar. Als nächste Gegnerin wartet Claire Liu aus den USA.

Am ehesten hatte noch Belinda Bencic zu kämpfen. Zwar gewann die Schweizerin gegen die erst 16-jährige Linda Fruhvirova aus der Tschechischen Republik den ersten Satz sicher - danach schien die Teenagerin aber nach einem frühen Break auf den Satzausgleich zuzusteuern. Bencic berappelte sich aber noch rechtzeitig, gewann mit 6:1 und 7:6 (6). Nächste Gegnerin wird Madison Keys sein, die beim 6:3 und 6:1 gegen die Norwegerin Ulrikke Eikeri vol zu überzeugen wusste.

Für Aufsehen sorgte die Chinesin Zheng Qinwen, die bei ihrer Niederlage gegen Ekaterina Alexandrova 19 Asse servierte. Und damit die Saisonbestmarke von Naomi Osaka, die es in Miami in einem Match auf 18 gebracht hatte, übertraf.

Hier das Einzel-Tableau in Charleston