WTA Chicago: Garbine Muguruza & Co. problemlos weiter

Beim WTA-Hartplatz-Turnier in Chicago sind die Favoritinnen wie Garbine Muguruza, Victoria Azarenka oder Elke Mertens ohne viel Aufhebens in der nächsten Runde.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.09.2021, 09:44 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza steht beim WTA-500-Turnier in Chicago bereits im Achtelfinale.

Selbstredend gibt es beim WTA-Tour-500-Turnier in Chicago, wie der Name schon sagt, wichtige 500 Weltranglisten-Punkte für die Siegerin einzustreifen. Nebenher ist es allerdings auch die perfekte Vorbereitung für das nächste Woche beginnende 1000er-Event in Indian Wells, wo außer Ashleigh Barty und Naomi Osaka alle Topspielerinnen vertreten sein werden. Das ausladende 56er-Feld im Bundesstaat Illinois ist dementsprechend gut besetzt.

Muguruza und Mertens bereits im Achtelfinale

Am Dienstag machten sowohl Garbine Muguruza und Elke Mertens Nägel mit Köpfen und zogen nach einem Freilos in Runde eins gleich weiter ins Achtelfinale ein. Während die Spanierin die US-Amerikanerin Ann Li mit zweimal 6:4 aus dem Wettbewerb nahm, hatte die Belgierin noch weniger Probleme mit ihrer ukrainischen Gegnerin Dayana Yastremska und steht nach einem 6:1,-6:3-Erfolg ebenfalls bereits in der Runde der letzten 16.

Mertens trifft nun auf die an zehn gereihte US-Amerikanerin Danielle Collins, Muguruza bekommt es entweder mit der an 14 gereihten Victoria Azarenka oder Hailey Baptiste aus den USA zu tun. Apropos Azarenka: Die weißrussische Tennismama fertigte in Runde eins die Chinesin Shuai Zhang locker mit 6:1, 6:2 ab. Ebenso in der zweiten Runde stehen die Schweizerin Jill Teichmann und Tamara Zidansek aus der Slowakei.

