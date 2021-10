WTA Chicago: Garbine Muguruza problemlos im Halbfinale

Die Spanierin Garbine Muguruza, beim WTA-Tour-500-Event in Chicago an Nummer zwei gesetzt, steht nach einem Sieg über die Japanerin Mai Hontama im Semifinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.10.2021, 21:38 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza steht nach einem klaren Zweisatz-Erfolg im Semifinale von Chicago.

Garbine Muguruza könnte das Jahr 2021 so beenden, wie sie es begonnen hat - fulminant. Die Weltranglisten-Neunte stand im Februar beim 500er-Turnier in Melbourne ebenso im Endspiel wie Anfang März in Doha (ebenfalls ein Event der 500er-Kategorie). Eine Woche darauf folgte dann noch das Saison-Highlight beim WTA-Tour-1000-Turnier in Dubai, wo sie im Endspiel die spätere French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova in zwei Sätzen bezwang.

Nun steht die aktuell Weltranglisten-Neunte im Halbfinale der Hartplatz-Veranstaltung in Chicago - ein 500er-Event zur Vorbereitung auf das Combined-Turnier in Indian Wells, das nächste Woche startet. Die 27-Jährige bezwang im Viertelfinale die Japanerin Mai Hontama, die recht überraschend von der Qualifikation bis in die Runde der letzten Acht vordringen konnte, klar mit 6:3, 6:2.

Im Halbfinale gegen Vondrousova

Die zweitgesetzte gebürtige Venezolanerin, die von der ehemaligen Spitzenspielerin Conchita Martinez gecoacht wird, trifft im Semifinale auf die Tschechin Marketa Vondrousova, die in ihrem Viertelfinale die an zehn gereihte US-Amerikanerin Danielle Collins nach 2:32 Stunden Spielzeit 6:7 (4), 6:0, 7:6 (3) niederringen konnte.

Die beiden noch ausstehenden Viertelfinals finden heute Nacht (MESZ) zwischen der Nummer eins Elina Svitolina (Ukraine) und Ons Jabeur aus Tunesien, sowie zwischen der Nummer drei Belinda Bencic aus der Schweiz und der fünfgereihten Elena Rybakina (Kasachstan) statt.

Hier geht's zum Einzel-Draw aus Chicago!