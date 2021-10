WTA Chicago: Ons Jabeur pusht weiter Richtung WTA Finals

Ons Jabeur könnte die erste afrikanische Frau werden, die an den WTA Finals teilnimmt. Beim WTA-Tour-500-Turnier in Chicago steht die Tunesierin schon im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2021, 22:23 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur spielt eine starke Saison

In Sachen Geschichtsschreibung kennt sich Ons Jabeur aus: Als sie in diesem Jahr den Titel in Birmingham holte, wurde Jabeur zur ersten Frau vom afrikanischen Kontinent, der ein solcher Coup gelang. Auf dem Weg zum Turniersieg, den Jabeur mit einem Erfolg gegen Daria Kasatkina festzurrte, schlug sie übrigens in Runde zwei Lelyah Fernandez im Tiebreak des dritten Satzes. Jene Fernandez, die bei den US Open bis in das Finale kommen sollte.

Als nächste großes Kapitel steht die erstmalige Teilnahme an einem Jahresendturnier der WTA an. Dieses wurde von Shenzhen nach Guadalajara verlegt. Nicht zur Freude von Branchenprima Ashleigh Barty. Deren Coach Craig Tyzzer hat jedenfalls vor ein paar Tagen erklärt, dass er das Event in der mexikanischen Höhenlage für eine Schnapsidee halte. Sollte es wirklich zu einer Absage von Barty kommen, könnte Ons Jabeur profitieren.

Spielen Osaka und Barty bei den WTA Finals?

Im Porsche Race liegt Jabeur im Moment nämlich auf Platz neun, wäre bei einer Absage (für die auch Naomi Osaka eine Kandidatin ist) erste Nachrückerin. Jabeur sollte sich aber auch nicht zu sicher sein, sie hat Spielerinnen wie Anastasia Pavlyuchenkova im Rücken. In Chicago sammelt die 27-Jährige aus Ksar El Hellar zur Sicherheit deshalb fleißig Punkte. Nach dem Comeback-Sieg gegen Jessica Pegula steht Jabeur bim 500er in Chicago schon im Viertelfinale, trifft dort auf Elina Svitolina.

Die Ukrainerin muss auch noch ein paar Matches gewinnen, will sie in Guadalajara dabei sein. Im Porsche Race liegt Svitolina aktuell nur auf Platz 13, eine Position vor US-Open-Siegerin Emma Raducanu. Im Sommer hat Svitolina schon ein kleineres Turnier in Chicago gewonnen.