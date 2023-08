WTA Cincinnati: Aryna Sabalenka gegen Karolina Muchova um Final-Ticket

Die Weißrussin Aryna Sabalenka zieht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati mit einem Zweisatz-Sieg über die Tunesierin Ons Jabeur ins Halbfinale ein.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.08.2023, 07:17 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka freut sich über den Viertelfinal-Erfolg über Ons Jabeur

Das WTA-Tour-1000-Event in Cincinnati sieht im Halbfinale ein Rematch des packenden Roland-Garros-Semifinals zwischen Aryna Sabalenka und Karolina Muchova: Die an zwei gesetzte Weißrussin bezwang in der Night-Session am Center Court die Tunesierin Ons Jabeur in rund 90 Minuten mit 7:5, 6:3.

Jabeur führte im zweiten Satz mit 3:1 als sie wegen Problemen am rechten Fuß ein Mediacal Timeout nehmen musste. Danach konnte sich die Nordafrikanerin nicht mehr erholen und gab fünf Spiele in Folge und das Match ab.

Bouzkova muss aufgeben

„Ich bin super glücklich, diesen Sieg zurückerkämpft zu haben“, sagte Sabalenka nach der Partie. "Gleichzeitig bin ich ein bisschen traurig für Ons. Ich hoffe wirklich, dass sie sich schnell erholt und für die US Open fit wird.“

Bereits zu Mittag (Ortszeit) stand mit Karolina Muchova ihre Halbfinal-Gegnerin fest. Die Tschechin profitierte von einer Aufgabe ihrer Landsfrau Marie Bouzkova, die beim Stand von 3:0 im ersten Satz aufgrund einer Oberschenkel-Verletzung nicht mehr weiterspielen konnte.

