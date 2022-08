WTA Cincinnati Auslosung: Emma Raducanu zum Auftakt gegen Serena Williams, Iga Swiatek droht Duell mit Sloane Stephens

Neuerlich hervorragendes Teilnehmerinnenfeld bei einem WTA-1000-Event: In Cincinnati sind ab Montag die ersten 16 der Weltrangliste allesamt im Einsatz. Iga Swiatek führt das Feld in Ohio an, die Auslosung hat bereits in Runde eins etliche Top-Duelle zutage gefördert.

Serena Williams trifft in Cincinnati auf Emma Raducanu

Besonders sticht mit Blick auf die Auslosung beim WTA-1000-Event von Cincinnati natürlich ein Duell ins Auge: das der amtierenden US-Open-Siegerin Emma Raducanu mit Serena Williams, die in diesem Jahr den letzten Auftritt ihrer Karriere bei den Western & Southern Open bestreiten wird. Auf die Siegerin des Erstrundenkrachers wartet in Runde zwei gleich der nächste Brocken: die Siegerin des Duells zwischen Kaia Kanepi und Victoria Azarenka.

Topgesetzt beim WTA-1000-Event ans Werk geht Iga Swiatek. Die Polin könnte es in Runde zwei mit Sloane Stephens zu tun bekommen, mögliche Achtelfinalgegnerin ist Jelena Ostapenko. Im Viertelfinale könnten Coco Gauff oder Garbine Muguruza warten. Die Spanier könnte es bereits in Runde zwei mit der frischgebackenen Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina zu tun bekommen.

Kontaveit Nummer zwei

Mögliche Halbfinalgegnerinnen Swiateks sind gemäß Setzliste Paula Badosa und Ons Jabeur. Die Tunesierin eröffnet nach einem Freilos gegen Aliaksandra Sasnovich oder Catherine McNally. Badosa wartet auf eine Qualifikantin und könnte in Runde drei auf Simona Halep treffen. Mögliche Achtelfinalgegnerin von Jabeur ist Belinda Bencic, die in Toronto im Viertelfinale die Segel streichen musste.

Nummer zwei des Turniers in Cincinnati ist Anett Kontaveit, die nach einem Freilos auf eine Qualifikantin wartet. Mögliche Achtelfinalgegnerinnen sind Naomi Osaka (Erstrundenduell mit Shuai Zhang) oder Leylah Fernandez. Im Viertelfinale könnte es gegen Aryna Sabalenka gehen. Ebenfalls in der unteren Hälfte: Maria Sakkari (Nr. 4 des Turniers), Jessica Pegula (Nr. 7) und natürlich das Duell zwischen Emma Raducanu und Serena Williams.

