WTA Cincinnati: Emma Raducanu zerlegt in zweiter Runde Victoria Azarenka

Die US-Open-Siegerin des Vorjahres Emma Raducanu fertigte in der zweiten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Cincinnati Vicotria Azarenka in zwei ganz klaren Sätzen ab.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.08.2022, 21:44 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu hatte beim WTA-Turnier in Cincinnati mit Victoria Azarenka kein Mitleid

Da war aber auch gar nichts zu holen für Victoria Azarenka: Die Weißrussin bezog beim WTA-Tour-1000-Event in Cincinnati eine empfindliche 0:6,-2:6-Niederlage gegen die Britin Emma Raducanu. Die beiden Kontrahentinnen brachten lediglich 61 Minuten auf dem Center Court des Lindner Family Tennis Center zu. Während für Azarenka eine recht durchwachsene Saison 2022 nicht wirklich Aufschwung bekommt, trifft die US-Open-Championesse 2021 im Achtelfinale auf die Lokalmatadorin Jessica Pegula, die die Ukrainerin Marta Kostyuk in drei Sätzen bezwang.

Lediglich knapp am Aus vorbeigeschrammt ist Ons Jabeur. Die an fünf gereihte Tunesierin tat sich gegen die US-amerikanische Doppelspezialistin Catherine McNally überraschend schwer und setzte sich erst nach 2:23 Stunden im Tiebreak des dritten Durchgangs mit 6:3, 4:6, 7:6 (7) durch.

Ein lachendes und weinendes Auge trägt der Fan des tschechischen Frauentennis heute im Gesicht: Petra Kvitova fertigte die Rumänin Sorana Cirstea 6:2, 6:3 ab und spielt nun gegen bereits erwähnte Ons Jabeur. Hingegen ist Karolina Pliskova erneut früh im Turnierverlauf gescheitert - sie verlor gegen die Belgierin Elise Mertens, die es im Achtelfinale mit der Französin Caroline Garcia zu tun bekommt, mit 6:7 (3), 3:6.

