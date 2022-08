WTA Cincinnati: Garcia oder Kvitova - wer macht den letzten Stich?

Mit Petra Kvitova und Caroline Garcia haben wohl nur die wenigsten im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Cincinnati gerechnet. Für die Tschechin steht das 40. Finale auf der Tour an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.08.2022, 08:54 Uhr

© Getty Images Caroline Garcia nach ihrem Sieg gegen Aryna Sabalenka

Elf Mal musste Petra Kvitova bislang nach Cincinnati kommen, nun hat es endlich mit der ersten Finalteilnahme geklappt. Mit dem 6:7 (6), 6:4 und 6:3 gegen Madison Keys hat sich die Tschechin bereits zum 40. Mal für ein Endspiel auf der WTA-Tour qualifiziert. Zu einem Zeitpunkt, wo nicht mehr wirklich mit einem Durchmarsch der mittlerweile 32-Jährigen zu rechnen war. Gut: Kvitova hat vor wenigen Wochen in Eastbourne zugeschlagen. Aber der Rasen liegt ihr auch am besten. Schließlich hat sie 2011 und 2014 jeweils in Wimbledon ihre größten Titel geholt.

Insgesamt steht Petra Kvitova aktuell bei 29, eine gute Quote, die sie gegen Caroline Garcia noch verbessern könnte. Auch die Finalteilnahme der Französin kommt eher überraschend. Garcia musste am Halbfinaltag mehrere Regenpausen und den Ansturm von Aryna Sabalenka überstehen, gewann schließlich mit 6:2, 4:6 und 6:1. Die Formsteigerung der Französin, die 2017 bereits auf Platz vier der WTA-Charts vorgestoßen war (und in Wuhan und Bejing zwei Turniere der 1000er-Kategorie gewinnen konnte), hatte sich schon in Warschau angedeutet, als sie Lokalmatadorin Iga Swiatek besiegen konnte. Wenn auch auf Sand.

Auf dem Weg ins Endspiel konnte auch Caroline Garcia überzeugen, neben Sabalenka besiegte sich auch noch Jessica Pegula, Maria Sakkari oder Elise Mertens. Und das, nachdem sie zuvor durch die Qualifikation musste, wo sie im entscheiden Match gegen Andrea Petkovic siegreich geblieben war.

