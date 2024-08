WTA Cincinnati: Iga Swiatek muss zum Auftakt kämpfen

Iga Swiatek ist in Cincinnati mit einem Sieg auf die Tour zurückgekehrt, musste gegen Varvara Gracheva aber unerwartet hart für diesen kämpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.08.2024, 07:04 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek kehrte mit einem Sieg auf die Tour zurück

Iga Swiatek ist beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati mit einem Sieg auf die Tour zurückgekehrt. In ihrem ersten Match seit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen setzte sich die Weltranglistenerste gegen die französische Qualifikantin Varvara Gracheva mit 6:0, 6:7 (8) und 6:2 durch.

Zunächst schien am Mittwochabend (Ortszeit) alles auf einen lockeren Auftaktsieg der Polin hinauszulaufen, führte sie doch bereits mit 6:0 und 5:2. Dank eines starken Comeback inklusive der Abwehr von fünf Matchbällen konnte Gracheva aber noch den Satzausgleich erzwingen. Im dritten Satz erwies sich Swiatek, die im Achtelfinale auf Marta Kostyuk trifft, dann allerdings als zu stark.

Einen überraschend klaren Auftakterfolg feierte indes die erst 17-jährige Mirra Andreeva, die gegen die an Position elf gesetzte Emma Navarro mit 6:2 und 6:2 siegte. Auch Paula Badosa (vs. Peyton Stearns) und Caroline Wozniacki (vs. Anhelina Kalinina) gewannen ihre Erstrundenpartien in zwei Sätzen.

Die frischgebackene Top-20-Spielerin Diana Shnaider hatte gegen Shuai Zhang bei ihrem 6:1 und 6:4-Sieg ebenfalls keine Probleme. Deutlich härter für den Einzug in die zweite Runde musste Leylah Fernandez kämpfen. Die US-Open-Finalistin von 2021 schlug Yue Yuan mit 3:6, 6:4 und 6:3 und bekommt es nun mit Elena Rybakina zu tun.

Das Einzel-Tableau in Cincinnati