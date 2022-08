WTA Cincinnati: Iga Swiatek schlägt Sloane Stephens, Paula Badosa scheidet aus

Iga Swiatek steht nach einem umkämpften Zweisatzerfolg über Sloane Stephens im Achtelfinale des WTA-1000-Turniers von Cincinnati. Die an Position drei gesetzte Paula Badosa musste hingegen bereits die Segel streichen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.08.2022, 09:02 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek setzte sich gegen Sloane Stephens durch

Gelungener Auftakt für Iga Swiatek beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati: Die Weltranglistenerste schlug Sloane Stephens in der zweiten Runde mit 6:4 und 7:5 und steht nach ihrem 50. Saisonsieg somit im Achtelfinale des prestigeträchtigen Hartplatzevents. In diesem trifft die 21-Jährige mit Madison Keys erneut auf eine US-Amerikanerin. Die Weltranglisten-24. schlug Jelena Ostapenko ihrerseits ebenfalls in zwei Sätzen.

Auch Elena Rybakina benötigte gegen Garbine Muguruza nur zwei Durchgänge, um in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Die Wimbledon-Siegerin siegte gegen die an Position acht gesetzte Spaniern klar mit 6:3 und 6:1 und spielt nun gegen Alison Riske-Amritraj, die gegen Marie Bouzkova aufgrund einer Rumpfverletzung ihrer Kontrahentin nicht antreten musste.

Halep zieht zurück

Toronto-Siegerin Simona Halep ging gegen Veronika Kudermetova wegen einer Oberschenkelverletzung ebenfalls nicht auf den Platz, die Russin bekommt es nun mit Ajla Tomljanovic zu tun. Die 29-jährige Kroatin nahm die Weltranglistenvierte Paula Badosa mit 6:7 (3), 6:0 und 6:2 aus dem Turnier.

Eine Runde weiter ist auch die an Position sechs gesetzte Aryna Sabalenka, die gegen Anhelina Kalinskaya beim Stand von 6:3 und 4:1 von der Aufgabe ihrer Gegnerin profitierte. Sie trifft nun auf Shelby Rogers. Ebenfalls im Achtelfinale stehen unter anderem Emma Raducanu und Ons Jabeur.

