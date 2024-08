WTA Cincinnati: Jessica Pegula kurz vor Titel-Doppel

Jessica Pegula hat nach ihrem Triumph beim WTA-Tour-1000-Turnier in Kanada nun auch das Endspiel in Cincinnati erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.08.2024, 23:05 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula steht nun auch in Cincinnati im Finale

Serena Williams und Rosie Casals - das sind die beiden US-Amerikanerinnen, denen es bislang gelungen ist, bei den großen Frauenturniere in Kanada und Cincinnati hintereinander das Finale zu erreichen. Jessica Pegula fehlt nun noch ein Sieg, um noch einen drauf zu setzen. Denn nach dem 6:2, 3:6 und 6:3 gegen Paula Badosa steht Pegula nun in Cincinnati im Endspiel. Vergangene Woche hatte sie in Toronto triumphiert.

Die Aufgabe im Finale wird allerdings nicht einfach: Denn es wartet Aryna Sabalenka, die sich im ersten Match der Vorschlussrunde gegen Iga Swiatek mit 6:3 und 6:3 behaupten konnte. Dabei brauchte Sabalenka zehn Matchbälle, um den Finaleinzug klar zu machen.

Im Head-to-Head mit Pegula hat Aryna Sabalenka nach sechs gespielten Partien die Nase mit 4:2-Siegen vorne. Das bislang letzte Match bei den WTA Finals Ende des vergangenen Jahres ging allerdings an Jessica Pegula.