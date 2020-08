WTA Cincinnati: Karolina Pliskova und Sofia Kenin scheitern zum Auftakt

Karolina Pliskova und Sofia Kenin haben ihre Auftaktpartien beim WTA-Premier-5-Event von Cincinnati verloren. Die beiden Topgesetzten der Damenkonkurrenz sind somit bereits ausgeschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.08.2020, 08:02 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova verlor zum Auftakt

Es waren die einzigen beiden Zweitrundenpartien, die am Sonntag bei den Damen über die Bühne gingen. Doch wohl nur die wenigsten hätten gedacht, dass es sowohl für Karolina Pliskova als auch für Sofia Kenin die letzte Partie im Rahmen des WTA-Turniers von Cincinnati sein sollte.

Zunächst musste sich die topgesetzte Pliskova der Russin Veronika Kudermetova mit 5:7 und 4:6 geschlagen geben, ehe die an Position zwei geführte Kenin der Französin Alize Cornet mit 1:6 und 6:7 (7) unterlag.

Während Pliskova über weite Strecken der Partie chancenlos war, entwickelte sich das Match zwischen Australian-Open-Siegerin Kenin und Cornet zu einem wahren Drama. Die Französin lag bereits mit 6:1 und 5:2 in Führung, vergab dann allerdings zwei Matchbälle, nur um im Tiebreak schließlich zwei Satzbälle der Weltranglistenvierten abzuwehren.

Pliskova und Kenin bleibt eine volle Trainingswoche, um sich für die US Open in Form zu bringen. Beim Turnier von Cincinnati sind nach dem frühen Aus der beiden die US-Amerikanerin Serena Williams und die Japanerin Naomi Osaka nun die am höchsten klassierten Spielerinnen im Draw.

