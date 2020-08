WTA Cincinnati: Naomi Osaka kann zum Finale nicht antreten - Victoria Azarenka kampflos zum Titel

Naomi Osaka hat den Titel beim von Cincinnati nach New York City verlegte WTA-Premier-Mandatory-Turnier gewonnen. Die Japanerin besiegte Victoria Azarenka mit

© Getty Images Naomi Osaka konnte am Samstag nicht jubeln

Am allerletzten Turniertag durften endlich auch die Frauen im Louis Armstrong Stadium aufschlagen. Sicher ist sicher, hatten sich die Veranstalter wohl gedacht, schließlich verfügt das zweitgrößte Stadion im Billie Jean King Tennis Center in New York City über ein flexibel einsetzbares Dach, das beim Halbfinale der Männer zwischen Novak Djokovic und Roberto Bautista Agut in der Endphase geschlossen werden musste.

Osaka und Azarenka konnte ihr insgesamt viertes Match gegeneinander unter freiem Himmel durchziehen, die favorisierte Japanerin setzte sich nach einer Spielzeit von Minuten mit durch.

In der Vorschlussrunde musste Azarenka gegen Johanna Konta über drei Sätze gehen, Osaka blieb dieses Schicksal gegen Elise Mertens nach einem 1:4-Rückstand in Durchgang zwei erspart.

Für Naomi Osaka ist der Titel in Cincinnati/New York der sechste ihrer Karriere, Azarenka hält weiterhin bei 20. Für die am Montag beginnenden US Open muss man wohl beide Finalistinnen auf dem Zettel haben: Osaka beginnt gegen Landsfrau Misaki Doi, Azarenka beginnt gegen Österreichs Nummer eins Barbara Haas.