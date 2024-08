WTA Cincinnati: Naomi Osaka scheitert in der Qualifikation

Naomi Osaka hat den Sprung ins Hauptfeld des WTA-1000-Turniers von Cincinnati verpasst.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.08.2024, 09:52 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka verlor gegen Ashlyn Krueger

Naomi Osaka tut sich auf dem Weg zurück in die Weltspitze weiterhin schwer. Beim 1000er-Turnier in Cincinnati trat die ehemalige Weltranglistenerste erstmals seit Februar 2018 wieder in der Qualifikation eines WTA-Events an - und musste sich in dieser in Runde zwei geschlagen geben.

Osaka verlor am Montag gegen die junge US-Amerikanerin Ashlyn Krueger mit 3:6, 6:2 und 3:6. Im dritten Satz lag die Japanerin bereits mit 3:1 voran, danach lief bei ihr aber fast gar nichts mehr zusammen.

Während sich Osaka also bereits aus Ohio verabschieden musste, geht es für Krueger im Hauptbewerb weiter. Dort trifft sie in der ersten Runde mit Donna Vekic auf die Silbermedaillengewinnerin von Paris.

Angeführt wird das Feld in Cincinnati von Iga Swiatek, die ihr erstes Turnier seit den Olympischen Spielen bestreiten wird. Weitere Titelkandidatinnen sind Coco Gauff, Aryna Sabalenka und Elena Rybakina.

