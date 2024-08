WTA Cincinnati: Titelverteidigerin Coco Gauff schon raus

Coco Gauff ist beim WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati schon in ihrem ersten Match gescheitert. Die Siegerin von 2023 verlor gegen Yulia Putintseva mit 4:6, 6:2 und 4:6

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.08.2024, 22:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Coco Gauff am Donnerstag in Cincinnati

Yulia Putintseva ist fast immer eine unangenehme Gegnerin. Das musste etwa Iga Swiatek in diesem Jahr in Wimbledon erfahren. Und auch Coco Gauff hatte zu beginn der Zweitrunden-Partie in Cincinnati mit der Kasachin wenig Freude. Putintseva war im ersten Satz die klar bessere Spielerin, gewann diesen mit 6:4. Dann drehte Gauff den Spieß um, glich mit einem 6:2 aus.

In der Entscheidung legte die amerikanische Titelverteidigerin mit einem Break zum 4:2 vor. Aber Putintseva schaffte umgehend das Comeback. Und legte mit dem zweiten Break in Folge zum 5:4 vor. Und servierte danach ohne große Probleme aus.

Rybakina vergibt zwei Matchbälle - mit Doppelfehlern

Ohne Probleme ist Aryna Sabalenka in das Achtelfinale von Cincinnati eingezogen. Die Australian-Open-Siegerin der letzten beiden Jahre gewann gegen Elisabetta Cocciaretto sicher mit 6:3 und 6:4 und spielt nun gegen Elina Svitolina.

Überraschend ausgeschieden ist dagegen Elena Rybakina. Bei ihrem ersten Auftritt seit Wimbledon musste sich die Kasachin Leylah Fernandez in drei Sätzen geschlagen geben. Und vergab dabei bei eigenem Aufschlag zwei Matchbälle - mit Doppelfehlern! Fernandez trifft im Achtelfinale in einem Duell zweier Linkshänderinnen auf die immer stärker werdende Russin Diana Shnaider.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati