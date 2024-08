WTA Cincinnati: Wozniacki und Andreescu im Hauptfeld mit dabei

Die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki und Grand-Slam-Champion Bianca Andreescu stehen Dank einer Wildcrad im Hauptfeld des WTA-Tour-1000-Turnier in Cincinnati.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.08.2024, 19:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Die Cincinnati Open sind das letzte große Event, bevor es dann bei den US-Open losgeht. Titelverteidigerin Coco Gauff geht als zweitgesetzte an den Start, hinter Bronzemedaillengewinnerin und Weltranglistenerste Iga Swiatek. Letztes Jahr trafen beide Spierlinnen im Halbfinale aufeinander, das Duell könnte dieses Jahr erst im Finale wiederholt werden.

Die Wildcards für das Hauptfeld wurden heute offiziell bekannt gegeben. Caroline Wozniacki, Bianca Andreescu, Peyton Stearns und Caroline Dolehide sind für einen direkten Platz im Hauptfeld ernannt worden. Für die ehemalige Weltranglistenerste Wozniacki ist es die zwölfte Turnierteilnahme im Hauptfeld von Cincinnati. Das beste Ergebnis der Dänin bei dem hochkarätigen Turnier war der Halbfinaleinzug im Jahr 2014, wo sie gegen Serena Williams ausschied. Für die Australian-Open-Siegerin aus 2018 ist das Event in Cincinnati etwas ganz Besonderes: Denn Wozniacki feierte hier 2005 ihr Debut auf der WTA -Tour und das mit gerade mal 15 Jahren. Die Dänin steht momentan auf Platz 70 der Weltrangliste, sie schaffte den Sprung zurück in die Rangliste in weniger als einem Jahr.

Für die US-Open-Siegerin aus 2019, Andreescu, wird es der zweite Antritt bei dem Turnier in den Staaten sein, bei dem sie um ihren dritten WTA-1000-Titel kämpfen wird. Ebenfalls eine Wildcard für das Hauptfeld erhielten die beiden US-Amerikanerinnen Peyton Stearns (Platz 53), die in Marokko dieses Jahres ihren ersten Titel gewann und Washington-Halbfinalistin Caroline Dolehide (Platz 46). Das Hartplatzturnier findet vom 13.08 bis zum 19.08 statt, die US-Open starten eine Woche später am 26.08.