WTA Cleveland: Tatjana Maria kamplos im Viertelfinale

Die Bad Saulgauerin Tatjana Maria profitierte im Achtelfinale des WTA-Tour-250-Events in Cleveland vom Rückzug der Ukrainerin Anhelina Kalinina.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 23.08.2023, 20:39 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria steht nach einem w.o. ihrer Achtelfinal-Kontrahentin Anhelina Kalinina im Viertelfinale von Cleveland

Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist beim WTA-Turnier in Cleveland kampflos ins Viertelfinale eingezogen, nachdem sich ihre an Nummer fünf gesetzte Gegnerin Anhelina Kalinina (Ukraine) vom Turnier zurückgezogen hatte. In der Runde der letzten Acht trifft die 36-Jährige nun auf die Kanadierin Leylah Fernandez, die 2021 im Endspiel der US Open stand.

Der Grund für den Rückzug der Weltranglisten-28. ist derzeit noch nicht bekannt. In der ersten Runde hatte die 26-Jährige die Bulgarin Ana Bogdan klar mit 6:2, 6:2 abgefertigt.

