WTA Cluj-Napoca: Emma Raducanu muss schon wieder pausieren

Für Emma Raducanu, die US-Open-Siegerin von 2021, könnte die aktuelle Saison nach einer neuerlichen Verletzung schon vorbei sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.10.2022, 13:37 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu ist schon wieder verletzt

Emma Raducanu wird ihre erste volle Saison auf der WTA-Tour wohl vorzeitig beenden müssen. Die 19-jährige Britin zog ihre Nennung für das am Montag beginnende WTA-Tour-250-Event in Cluj -Napoca zurück, wie die Veranstalter am gestrigen Donnerstag bekannt gaben. „Leider ist Emma Radcucanu gezwungen, wegen einer Verletzung am Handgelenk für die Transylvania Open abzusagen. Werde schnell gesund, Emma. Wir freuen uns, Dich bald wiederzusehen.“

Nach dem Turnier in Rumänien steht noch das neue 1000er in Guadalajara an. Eher unwahrscheinlich, dass Raducanu die Reise über den Atlantik antritt, wenn sie nicht ganz fit ist. Zumal die 19-Jährige als aktuelle Nummer 67 der Welt wohl gar keinen Fixplatz im Hauptfeld bekommen würde. Gut, ein paar 125er gäbe es auch noch.

Raducanu in Seoul im Halbfinale

Aller Voraussicht nach wird es bei einer Saisonbilanz von 17 Siegen bei 19 Niederlagen für Emma Raducanu bleiben. Das beste Resultat kam spät im Jahr: Aber auch im Halbfinale von Seoul gegen Jelena Ostapenko konnte Raducanu nicht bis zum Ende durchspielen. Da hatte sie Probleme mit dem Gesäßmuskel.

Andererseits hat Raducanu in Südkorea unter der Aufsicht von Dmitry Tursunov gezeigt, was in ihr steckt. Auf dass sie es im kommenden Jahr fit und konstant auf den Court bringen kann.