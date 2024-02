WTA Cluj-Napoca: Laura Siegemund scheitert in Runde eins

Laura Siegemund ist beim WTA-Tour-250-Turnier im rumänischen Cluj-Napoca bereits zum Auftakt an der Spanierin Nuria Parrizas-Diaz gescheitert.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 05.02.2024, 13:59 Uhr

© Getty Images Laura Siegemund ist beim WTA-Tour-250-Turnier in Cluj-Napoca bereits in Runde eins gescheitert

Schnelles Aus in Rumänien: Laura Siegemund hat beim WTA-Tour-250-Turnier in Cluj-Napoca die zweite Runde verpasst. In ihrem Auftaktmatch scheiterte die 35 Jahre alte Doppelspezialistin rund zwei Wochen nach ihrem Zweitrundenaus bei den Australian Open an der Spanierin Nuria Parrizas-Diaz 4:6, 4:6.

Titelverteidigerin Tamara Korpatsch greift erst am Dienstag ins Geschehen ein - in der ersten Runde trifft sie auf Elina Avanesyan. Die Hamburgerin hatte 2023 in Cluj-Napoca ihren ersten Titel auf der Damen-Tourl gefeiert, damals fand das Turnier noch im Herbst statt. Ebenfalls im Südosten Europas im Einsatz ist die an zwei gereihte Tatjana Maria, die gegen die Chinesin Zhuoxuan Bai eröffnen darf.

