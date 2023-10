WTA Cluj-Napoca: Noha Akugue unterliegt zum Auftakt

Trotz couragierter Vorstellung im ersten Durchgang musste sich Noma Noha Akugue in der Auftaktrunde des WTA-250-Turniers in Cluj-Napoca der an Nr. 4 gesetzten Rebeka Masarova geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2023, 12:42 Uhr

© Getty Images Trotz Beginn auf Augenhöhe musste Noma Noha Akugue die Überlegenheit ihrer Gegnerin anerkennen.

Zum ersten Mal standen sich Noma Noha Akugue und Rebeka Masarova auf der Tour gegenüber. Nachdem beide Spielerinnen zu Beginn ihre Aufschlagspiele halten konnten, wechselte das Momentum ab dem siebten Spiel mit mehreren Breaks hin und her. Die 19-jährige Hamburgerin ließ mit ihren gewaltigen Grundschlägen immer wieder ihr riesiges Potenzial aufblitzen. Dennoch hatte die in der Schweiz geborene Masarova, die seit 2018 für Spanien antritt, aufgrund der größeren Konstanz im ersten Satz das bessere Ende für sich und beendete diesen mit einem Vorhand-Winner longline.

Im zweiten Akt knüpfte die Nr. 67 der Weltrangliste an ihre Leistung vom vorigen Satzende an und war fortan nicht mehr zu bremsen. Nach 79 Minuten fixierte die 24-jährige Masarova mit einem Aufschlag-Winner den 6:4, 6:0-Sieg.

Drei weitere DTB-Spielerinnen am Start

Neben Noha Akugue sind drei weitere deutsche Spielerinnen im Hauptfeld der Transylvania Open vertreten. Die wohl schwerste Aufgabe erwischte die Hamburgerin Eva Lys, die der topgesetzten Rumänin Sorana Cirstea gegenüberstehen wird. Die ebenfalls aus Hamburg stammende Tamara Korpatsch trifft auf Leolia Jeanjean aus Frankreich, während es Anna-Lena Friedsam aus Neuwied mit der rumänischen Qualifikantin Ilona Georgiana Ghioraie zu tun bekommt.

Hier das Einzel-Tableau aus Club-Napoca