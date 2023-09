WTA: Comeback im Dezember - Emma Raducanu nicht mehr in den Top 200

Die US-Open-Championesse von 2021, Emma Raducanu, ist bereits am Montag aus den Top 200 der Damen-Weltrangliste gefallen. Nach mehreren Operationen plant sie ein Comeback im Dezember.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 20.09.2023, 20:55 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu ist aktuell nicht mehr in den Top 200 der WTA-Rangliste

Da war der Wurm drinnen, sowohl mental als auch körperlich: Nach dem Durchbruch in Wimbledon 2021 und dem darauffolgenden Sensationserfolg bei den US Open war Emma Raducanu der große neue Stern am Damen-Tennis-Himmel. Doch die Britin schaffte es in Folge nicht, den einzigartigen Erfolg zu bestätigen. Im Gegenteil - Raducanu rang mit ihrer mentalen Stabilität und ihrem verletzungsgeplagten Körper.

Den bislang traurigen Höhepunkt bildete quasi eine Dreifach-Operation im Mai. Sowohl die beiden Handgelenke als auch der rechte Knöchel der 20-jährigen Britin mussten auf Vordermann gebracht werden. Eine längere Zwangspause war somit ebenfalls unumgänglich. Mittlerweile ist die ehemalige Nummer zehn des WTA-Rankings aus den Top 200 der Weltrangliste gefallen - aktuell bekleidet sie die Position 214. Mit Sicherheit ein weiterer Dämpfer für die Dame aus dem Vereinten Königreich.

Der ehemalige britische Top-Spieler Tim Henman gab sich als TV-Experte kürzlich jedoch äußerst positiv, was ein Comeback, der jüngsten MBE (Member of the Order of the British Empire / Mitglied des Orden des britischen Weltreichs) aller Zeiten angeht, denn er rechne jedenfalls damit, dass Raducanu wieder problemlos in die Top 100 und in weiterer Folge auch in die Top 50 zurückkehren werde.

Wichtig dabei sei Geduld, denn erzwingen könne man ein Comeback nach multiplen Verletzungen ohnehin nicht. Raducanu arbeitet aktuell in China an ihrem Comeback, das noch im Dezember dieses Jahres stattfinden soll.