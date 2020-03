WTA: Das sind die besten Aufschlägerinnen des Jahres 2020

Wer hat bis jetzt die meisten Asse insgesamt geschlagen, welche Spielerin auf der WTA-Tour hat in dieser Hinsicht den besten Match-Schnitt?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2020, 12:53 Uhr

© Getty Images Julia Görges´ Aufschlag ist nach wie vor vom Feinsten

Es darf davon ausgegangen werden, dass die Spielerinnen der WTA-Tour die Pause bis mindestens April nutzen, um an ihrem Spiel und ihrer konditionellen Verfassung zu arbeiten. Wer ganz speziell an seinem Aufschlag feilt, der möge sich am besten am Geschwisterpaar Karolina und Kristyna Pliskova orientieren: Beide liegen in der Top-Ten-Auswertung der Saison 2020 nach Assen insgesamt unter den besten zehn Spielerinnen. Und was den Asse-Schnitt pro Match anbelangt, hat Krystina die Nase vorne. Mit einem riesigen Vorsprung: 11,4 Asse hat die Tschechin in ihren bisher sieben Matches im Durchschnitt serviert, die nächstbeste Spielerin ist Naomi Osaka mit 9,57, dann folgt schon Julia Görges mit einem Schnitt von 7,78.

Geht es rein nach der Quantität, dann hat Elena Rybakina, neben Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin wohl die Aufsteigerin der Saison, die Nase vorne: Sagenhafte 25 Matches hat die 20-jährige Kasachin 2020 schon bestritten, dabei 144 Asse geschlagen. Garbine Muguruza kommt als Zweitbeste auf 122 Asse in 20 Matches.

Hier die Liste der besten Aufschlägerinnen auf der WTA-Tour