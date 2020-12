WTA: Die besten Aufschlägerinnen des Jahres

Die Stichprobe mag verhältnismäßig klein sein (2020 hat es keine Frau geschafft, 200 Asse zu servieren), die direkten Punktgewinne über den Aufschlag haben auch in dieser Saison bei Match-Siegerin.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.12.2020, 17:17 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina hat 2020 die meisten Asse auf der WTA-Tour geschlagen

Geht man nach den Assen, dann hat Elena Rybakina die Nase vorne. Die Kasaschin erzielte 193 Punkte direkt mit dem Aufschlag, allerdings in 39 Partien. Serena Williams, mit 178 Assen Zweite in dieser Wertung, stand nur 20 Mal auf dem Platz. Auf Platz drei folgt Aryna Sabalenka mit 165 Assen.

Die meisten Asse auf der WTA-Tour 2020

Spielerin Asse Matches Elena Rybakina (KAZ) 193 39 Serena Williams (USA) 178 20 Aryna Sabalenka (BLR) 165 37 Garbine Muguruza (ESP) 160 30 Jennifer Brady (USA) 149 28

Wie sieht es nun mit der Erfolgsquote bei eigenen Aufschlagspielen aus? Hier liegt Naomi Osaka unter den Spielerinnen mit mindestens zehn Matches mit einer Quote von mehr als 85 Prozent in Führung, gefolgt wieder von Serena Williams. Dritte in dieser Kategorie ist Ashleigh Barty, die allerdings nach ihrem Ausscheiden im Halbfinale der Australian Open gegen Sofia Kenin kein Match mehr bestritten hat.

Gewonnene Aufschlagspiele 2020 in Prozent (zehn Matches Minimun)

Spielerin Quote Matches Naomi Osaka (JPN) 85,7 18 Serena Williams (USA) 82,8 20 Ashleigh Barty (AUS) 81,6 14 Jennifer Brady (USA) 79,7 28 Madison Keys (USA) 79,4 13

Auch bei der Quote der gewonnenen Punkte nach erstem Aufschlag hat Naomi Osaka die Nase vorne. Unter den Top 5 findet sich hier auch der Name Pliskova. Allerdings nicht jener von Karolina, sonder Zwillingsschwester Kristyna.

Gewonnene Punkte nach erstem Aufschlag in Prozent (zehn Matches Minimum)

Spielerin Quote Matches Naomi Osaka (JPN) 75,4 18 Ashleigh Barty (AUS) 73,4 14 Serena Williams (USA) 72,7 20 Kristyna Pliskova (CZE) 72,3 17 Oceane Dodin (FRA) 72,1 13

In einer Kategorie hat es auch Aryna Sabalenka ganz nach oben geschafft. Allerdings wird die Weißrussin damit wenig Freude haben: Sie führt das ranking der Doppelfehler an. Vor ihrer Doppelpartnerin Elise Mertens.

Die meisten Doppelfehler auf der WTA-Tour 2020