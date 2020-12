WTA: Die besten Returnspielerinnen 2020

Im Gegensatz zu den Männern spielt der Aufschlag bei den Frauen traditionell eine kleinere Rolle. Was dem Unterhaltungswert der Matches keineswegs schadet. Wir haben uns mal die besten Returnspielerinnen des Jahres 2020 angesehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2020, 22:28 Uhr

© Getty Images Simona Halep ist für ihre Rückschlag-Qualitäten bekannt

Das Problem mit den Statistiken auf der WTA-Tour 2020 ist ja, dass die Frauen nach den French Open nur noch zwei Arbeitsmöglichkeiten vorgefunden haben: eine in Ostrava, eine in Linz. Die Stichproben sind also recht klein. Zehn Matches sollten die Spielerinnen aber schon absolviert haben, um in die Wertungen mit aufgenommen zu werden.

Beginnen wir also mit der Quote der gewonnenen Return-Punkte. Hier hat Simona Halep die Nase vorne (Minimum 10 Matches).

Spielerin Matches Quote Simona Halep (ROM) 26 50,3% Patricia Maria Tig (ROM) 16 48,8% Iga Swiatek (POL) 18 48,4% Victoria Azarenka (BLR) 24 48,0% Jelena Ostapenko (LET) 15 47,6%

In der Wertung bei der besten Gewinn-Quote bei Breakchancen führt Haleps Landsfrau Patricia Maria Tig (Minimum 10 Matches).

Spielerin Matches Quote Patricia Maria Tig (ROM) 16 58,8% Belinda Bencic (SUI) 14 54,4% Svetlana Kuznetsova (RUS) 14 53,7% Annett Kontaveit (EST) 31 53,6% Jelena Ostapenko (LET) 15 53,5%

Und bei der Quote der gewonnenen Return-Spiele gewinnt wieder Simona Halep (Minimum 10 Matches).