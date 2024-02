WTA Doha: Pliskova triumphiert im Zwei-Satz-Krimi gegen Osaka

Karolina Pliskova ist momentan nicht zu stoppen. Die 31-jährige lieferte sich ein spannendes Match gegen Naomi Osaka. Nach zwei Stunden konnte Pliskova mit 7:6 (8:6) und 7:6 (7:5) als Siegerin ins morgige Halbfinale einziehen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 15.02.2024, 21:10 Uhr

So richtig gut verlief das Comeback der ehmaligen Weltranglistenersten Naomi Osaka noch nicht. Sie verlor in der ersten Runde der Australian Open und scheiterte im Sechzehntelfinale bei den Abu Dhabi Open. Trotz einer starken Leistung sollte Osakas Reise erneut vor einem Halbfinale beendet werden.

Die 26-jährigen Osaka behielt am Anfang des Matches noch die Oberhand und ging mit 4:3 in Führung. Nachdem die Japanerin ihr eigenes Aufschlagspiel zum 5:4 gewonnen hatte, sah es so aus, als ob Osaka sich den ersten Satz sichern würde. Doch Pliskova intensivierte nochmals das Niveau und zwang Osaka in den Tiebreak. Nach langen Ballwechseln und höchster Konzentration beider Spielerinnen konnte Pliskova den ersten Satzball verwandeln und den Tiebreak mit 8:6 gewinnen.

Pliskova sichert sich Platz im Halbfinale

Der zweite Satz begann mit dem gleich hohen Niveau, mit dem der erste Satz geendet hatte. Beide Spielerinnen kämpften um jeden Punkt und schenkten sich nichts. Beim Spielstand von 5:5 verpasste Osaka trotz zweier Chancen, Pliskova zu breaken. Sie verwandelte allerdings den Spielball zum 6:6, so dass die Spielerinnen erneut in den Tiebreak mussten.

Letzendlich konnte Pliskova aber die enstcheidenen Punkte erzielen und verwandelte nach knapp zwei Stunden ihren ersten Matchball. Morgen muss Pliskova gegen Iga Swiatek antreten, die heute ihren 11. Sieg in Folge in Doha erzielen konnte.

