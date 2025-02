WTA Doha: Azarenkas Pechsträhne hält weiter an – Swiatek bereit für Sakkari

Der erste Spieltag des WTA-Tour-1000-Events in Doha ist schon vorbei und hielt gemischte Ergebnisse für manche Spielerinnen bereit. Während Maria Sakkari und Mirra Andreeva in die zweite Runde einziehen, müssen Emma Raducanu und Victoria Azarenka sich bereits von dem Turnier verabschieden.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 10.02.2025, 10:22 Uhr

© Getty Images Victoria Azarenka muss erneut ein frühes Turnieraus hinnehmen

Die ehemalige Weltranglistenerste Azarenka muss erneut ein frühes Turnieraus hinnehmen. Die aktuelle Nummer 30 der Welt scheiterte in der ersten Runde in zwei Sätzen an Anisimova (6:3, 7:5). Bereits bei den Australian Open hatte es nicht für einen Einzug in die zweite Runde gereicht. Dabei lief es letzten Sommer ausgesprochen gut für die Belarussin, die 2012 an der Spitze des Damentennis stand. Seit August letzten Jahres kam die zweifache Grand-Slam-Siegerin aber nicht mehr über ein Sechzehntelfinale hinaus.

Emma Raducanu war sicherlich auch mit anderen Erwartungen nach Doha gereist. Nachdem die Britin zufrieden und selbstbewusst in die Saisonpause gestartet war, lief es danach noch nicht wie gewünscht. Aber kein Grund zur Panik – das Tennisjahr ist ja noch frisch. Raducanu-Bezwingerin und Linz-Championin Ekaterina Alexandrova muss sich in der zweiten Runde mit Sabalenka messen.

Nicht gegen die aktuelle Nummer eins, aber immerhin gegen die Zweitbeste der Welt und dreifache Doha-Siegerin, muss Maria Sakkari heute ran. Die Griechin meisterte ihre Erst-Runden-Aufgabe, nachdem ihre Gegnerin Ruse im dritten Satz bei 0:4 aufgeben musste. Das Match gegen Iga Swiatek ist für 14:40 Uhr MESZ angesetzt.

