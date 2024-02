WTA Doha: Elena Rybakina fixiert Traumfinale gegen Iga Swiatek

Elena Rybakina hat mit einem klaren Zweisatzsieg über Anastasia Pavlyuchenkova das Endspiel des WTA-1000-Turniers in Doha erreicht. In diesem trifft die Kasachin auf Iga Swiatek.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.02.2024, 16:45 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina steht im Doha-Finale

Elena Rybakina hat am Freitag ihr drittes Finale der laufenden Saison erreicht. Die Wimbledon-Siegerin von 2022 setzte sich beim WTA-1000-Turnier von Doha in der Vorschlussrunde gegen Anastasia Pavlyuchenkova klar mit 6:2 und 6:4 durch und bestätigte somit ihre beeindruckende Form.

In der Vorwoche holte Rybakina beim WTA-500-Event in Abu Dhabi den Titel, zu Saisonbeginn hatte sie in Brisbane triumphiert. Für den klaren Zweisatzsieg gegen Pavlyuchenkova benötigte die Kasachin nicht einmal 90 Minuten.

Im Finale am Samstag trifft Rybakina auf die Weltranglistenerste Iga Swiatek. Die Polin musste zu ihrem Halbfinalduell gegen Karolina Pliskova erst gar nicht antreten.

