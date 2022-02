WTA Doha: Kerber und Petkovic verlieren, Muguruza siegt

Angelique Kerber und Andrea Petkovic sind beim WTA-1000-Turnier in Doha bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Mitfavoritin Garbine Muguruza nahm ihre Auftakthürde hingegen in zwei Sätzen und steht bereits im Achtelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.02.2022, 20:37 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber verlor ihre Auftaktpartie in drei Sätzen

Angelique Kerber muss weiterhin auf ihren ersten Sieg im Jahr 2022 warten: Nach der Erstrundenpleite bei den Australian Open verlor die 34-Jährige beim WTA-1000-Turnier in Doha auch ihr zweites Saisonmatch. Die Deutsche zog zum Auftakt gegen Jil Teichmann mit 6:4, 3:6 und 2:6 den Kürzeren. Dabei hatte Kerber im zweiten Satz bereits mit Break geführt.

Schon einige Stunden vor Kerber musste Andrea Petkovic eine Niederlage einstecken. Die Darmstädterin unterlag Viktorija Golubic mit 4:6 und 4:6. Die Schweizerin trifft nun auf Iga Swiatek.

Unterdessen besiegte Dubai-Siegerin Jelena Ostapenko die Französin Oceane Dodin mit 6:4 und 6:2, auch Cori Gauff steht nach einem 6:2 und 6:3-Sieg über Shelby Rogers in Runde zwei. Dort trifft die US-Amerikanerin etwas überraschend nicht auf Simona Halep: Die ehemalige Weltranglistenerste verlor gegen Caroline Garcia mit 4:6 und 3:6. Zudem musste auch die an Position zehn gesetzte Elina Svitolina nach einer 7:6 (2), 5:7 und 6:7 (5)-Niederlage gegen Tereza Martincova die Segel streichen.

Mit Garbine Muguruza schaffte darüber hinaus die erste Spielerin bereits den Sprung ins Achtelfinale. Die Spanierin schlug Sorana Cirstea nach einem umkämpften ersten Satz sicher mit 7:6 (4) und 6:1. Wenig später sicherte sich auch Anett Kontaveit mit einem 6:2 und 6:3-Erfolg über Ana Konjuh ihr Ticket für die Runde der letzten 16.

