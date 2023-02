WTA Doha: Kräftiges Lebenszeichen von Kenin, Bencic siegt weiter

Sofia Kenin, 2020 überraschend Siegerin bei den Australian Open, hat beim WTA-Tour-500-Turnier in Doha zum Auftakt für eine kleine Überraschung gesorgt. Belinda Bencic konnte ihre Siegesserie fortsetzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2023, 17:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Sofia Kenin setzt wieder hier und da ein Ausrufezeichen

Damit war nicht unbedingt zu rechnen: Sofia Kenin, die vergangene Woche in Linz noch in Runde eins Jule Niemeier unterlegen war, feierte zum Auftakt des WTA-Tour-500-Turniers in Doha einen überzeugenden 6:3, 6:1-Erfolg gegen Liudmila Samsonova. Die Russin hatte am Sonntag noch im Endspiel von Abu Dhabi gestanden, dieses aber nach drei vergebenen Matchbällen gegen Belinda Bencic noch verloren.

Bencic wiederum hat keine Müdigkeit erkennen lassen. Die Schweizerin schickte Viktoriya Tomova mit 6:0 und 6:1 vom Court. Was in Schweizer Franken nun ein Zweitrunden-Treffen mit Victoria Azarenka ergibt.

Gauff in Runde zwei gegen Kvitova

Nicht der einzige Zweitrundenschlager in Doha: Iga Swiatek wird nämlich nach einem Freilos von Danielle Collins gefordert werden. Jelena Ostapenko, die vor allem auf Hartplatz immer gefährlich ist, nimmt sich die Nummer zwei des Turniers, Jessica Pegula vor. Für Ostapenko die zweite US-Amerikanerin in Folge: Am Dienstag besiegte die Lettin Madison Keys mit 7:5 und 6:2.

Schlagerqualität könnte auch noch ein anderes Duell haben: jenes zwischen Cori Gauff und Petra Kvitova nämlich. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin aus der Tschechischen Republik gewann in Runde eins mit 7:5 und 6:2 gegen Zhang Shuai, Gauff startete als Nummer vier des Turniers mit einem Freilos.

Hier das Einzel-Tableau in Doha