WTA Doha: Simona Halep, Bianca Andreescu und Sofia Kenin sagen Teilnahme ab

Simona Halep, Bianca Andreescu und Sofia Kenin werden allesamt nicht am WTA-500-Turnier in Doha teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.02.2021, 20:55 Uhr

© Getty Images Simona Halep und Bianca Andreescu werden nicht in Doha spielen

Auf Herrenseite steht in der kommenden Woche mit dem ATP-500-Turnier in Rotterdam das erste Highlight nach den Australian Open auf dem Programm, bei den Damen wird ab dem 1. März in Doha ein prominent besetztes WTA-500-Event über die Bühne gehen.

Allerdings mussten die Veranstalter drei bittere Absagen hinnehmen. Simona Halep, Bianca Andreescu und Sofia Kenin werden in der Hauptstadt Katars nicht an den Start gehen. Die drei Grand-Slam-Siegerinnen verzichten aus unterschiedlichen Gründen auf das Turnier.

Halep wird wegen Erschöpfung und der coronabedingten Reisebeschränkungen in Rumänien nicht nach Doha fliegen. Bei Andreescu und Kenin sind hingegen körperliche Probleme der Grund für die jeweilige Absage: Die kanadische US-Open-Siegerin des Jahres 2019 hat mit einer Verletzung am linken Bein zu kämpfen, die US-amerikanische Australian-Open-Championesse der Vorsaison unterzog sich unlängst einer Blinddarm-Operation und ist noch nicht bei 100 Prozent.

Das Teilnehmerfeld in Doha kann sich dennoch mehr als sehen lassen: Angeführt wird das Feld von der Weltranglistenersten Ashleigh Barty, auch Elina Svitolina, Karolina Pliskova und Aryna Sabalenka werden beim Turnier am Persischen Golf spielen.