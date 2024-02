WTA Dubai: Aryna Sabalenka bestreitet erstes Turnier seit Australian-Open-Sieg

Aryna Sabalenka kehrt beim WTA-1000-Turnier in Dubai auf die Tour zurück. Die Australian-Open-Siegerin landete in der gleichen Turnierhälfte wie Elena Rybakina.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.02.2024, 12:56 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka kehrt in Dubai auf die Tour zurück

Das WTA-1000-Event in Dubai wartet mit einem starken Teilnehmerfeld auf. Erstmals seit den Australian Open werden die vier besten Spielerinnen der Welt bei ein- und demselben Turnier antreten. Dies liegt nicht zuletzt an Aryna Sabalenka, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten erstmals seit ihrem Triumph in Melbourne wieder auf der Tour zu sehen sein wird.

Die Weltranglistenzweite profitiert in Dubai wie sieben weitere Spielerinnen zunächst von einem Freilos. In der zweiten Runde trifft Sabalenka auf Xinyu Wang oder Donna Vekic, erste gesetzte Kontrahentin könnte im Achtelfinale Veronika Kudermetova sein. Im Halbfinale ist ein Duell mit der zuletzt in Topform agierenden Elena Rybakina möglich.

Rybakina droht frühes Duell mit Azarenka

Die Kasachin, die in der Vorwoche in Abu Dhabi siegte und am Samstag im Doha-Finale auf Iga Swiatek trifft, erwischte eine schwierige Auslosung. Bereits in der zweiten Runde droht ein Aufeinandertreffen mit Victoria Azarenka, danach könnte es für Rybakina gegen Ekaterina Alexandrova gehen.

Angeführt wird das Feld in Dubai von Iga Swiatek, die zum Auftakt auf Sloane Stephens oder eine Qualifikantin trifft. In der dritten Runde könnte die an Position 16 gesetzte Elina Svitolina warten. Zudem landeten Qinwen Zheng, Coco Gauff und Ons Jabeur in der oberen Turnierhälfte.

Das Einzel-Tableau in Dubai